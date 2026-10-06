“No la conozco”; Arturo Carmona niega haber tenido un romance con La Bebeshita

Arturo Carmona niega haber tenido un romance con La Bebeshita, pese a las declaraciones de la influencer en las que asegura que tuvieron sus queveres. “Ha dicho tantas cosas, que la verdad me da igual. No la conozco, no me conoce”; asegura el actor. No obstante, le manda sus mejores deseos para La Granja VIP Segunda Temporada.