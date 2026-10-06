“No la conozco”; Arturo Carmona niega haber tenido un romance con La Bebeshita
Pese a las declaraciones de La Bebeshita, en las que asegura haber tenido un romance con Arturo Carmona, el actor niega siquiera conocerla.
Arturo Carmona niega haber tenido un romance con La Bebeshita, pese a las declaraciones de la influencer en las que asegura que tuvieron sus queveres. “Ha dicho tantas cosas, que la verdad me da igual. No la conozco, no me conoce”; asegura el actor. No obstante, le manda sus mejores deseos para La Granja VIP Segunda Temporada.