Así enfrentó Adrián Uribe las ‘incómodas’ preguntas sobre su ex, Candela Márquez, y Alejandro Sanz

Tras las recientes imágenes del intenso romance que protagonizan Candela Márquez y Alejandro Sanz, Adrián Uribe envió sus mejores deseos a la feliz pareja.

Luego de las recientes imágenes del intenso romance que protagonizan Candela Márquez y Alejandro Sanz, Adrián Uribe apoyado en Omar Chaparro, enfrentó las incómodas preguntas y envió sus mejores deseos a la nueva pareja.

