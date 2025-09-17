Así enfrentó Adrián Uribe las ‘incómodas’ preguntas sobre su ex, Candela Márquez, y Alejandro Sanz
Luego de las recientes imágenes del intenso romance que protagonizan Candela Márquez y Alejandro Sanz, Adrián Uribe apoyado en Omar Chaparro, enfrentó las incómodas preguntas y envió sus mejores deseos a la nueva pareja.
