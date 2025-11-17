Con pulsera roja en mano y corazón partido: Así fue la salida de Luis Antonio de Exatlón México

Triste despedida dentro de la novena temporada de Exatlón México cuando se reveló que Luis Antonio fue el eliminado de la semana. Desde su llegada al Equipo Rojo, Luis, se destacó no solo por su físico y fuerza, sino por su sensibilidad y compañerismo, además de su fuerte vínculo amoroso con la atleta olímpica Regina Alférez.

¿Dónde inició Luis en Exatlón México?

Luis Antonio Avilés Ferreiro, es originario de Cuautla, Morelos, donde participó como corredor especializado en pruebas de 400 metros, aspectos que lo hicieron destacar en su debut dentro del Draft.

El Amor que motiva en cada salto a Luis

Más allá de su fortaleza y rendimiento, uno de los aspectos que más han llamado la atención dentro y fuera de la novena temporada, es el fuerte vínculo que mantiene con Regina Alférez, nadadora artística que compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024, evidenciando su relación con una pulsera roja que los dos portan con orgullo.

El triste adiós del atleta

A pesar del talento atlético de Luis, este tuvo que abandonar la competencia, dejando un fuerte hueco dentro de todos sus compañeros y en el corazón de los fans. En su mensaje final agradeció el apoyo, la oportunidad y ese amor que lo acompaña en cada momento de su vida.

El futuro de Luis no se termina aquí

