Manelyk EXPLOTA contra Rafa Mercadante y planea nuevo enfrentamiento en La Granja VIP: “No tiene humildad” (VIDEO)

El equipo de Manelyk tiene en la mira a Rafa Mercadante para bloquearle la Salvación HOY 22 de octubre. Y precisamente, la llamada “reina de los realities” no piensa perderse la oportunidad de encararlo y decirle de frente que lo considera como una persona sin humildad y que por no controlarse termina actuando como “energúmeno” en La Granja VIP. Además, se quedó intrigada con un comentario que Rafa hizo sobre ella y sus amigos, así que pretende exigirle que le diga a qué se refería exactamente y piensa que no encontrará forma de defenderse.