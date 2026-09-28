"¡Hay cosas que no perdonaré nunca!”, Natalia Jiménez habla de su nuevo tema y respalda a Cazzu

Natalia Jiménez respalda a Cazzu luego de que la argentina asegurara haber sido silenciada legalmente en medio de la disputa que mantiene con Christian Nodal por temas de manutención y convivencia con su hija. Así se pronunció Natalia Jiménez sobre la ‘Ley Cazzu’ y celebró el fallo a su favor sobre la custodia de su hija.