inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

“Hay que ir ligeros de equipajes”, Édgar Vivar celebra el cercano reencuentro entre Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves

Édgar Vivar celebra el posible reencuentro entre Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves, quienes fueran sus compañeras de trabajo durante varios años.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Édgar Vivar celebra el posible reencuentro entre Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves, quienes fueran sus compañeras de trabajo durante varios años, y revela cómo fue que apoyo a ‘La Chilindrina’ cuando atravesó complicados episodios de salud.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×