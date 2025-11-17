Moneda de 20 pesos se vende a precio histórico y supera los 5 millones por esta razón

En redes sociales, así como en mercados digitales nacionales e internacionales, ha surgido una moneda de 20 pesos que cuenta con una serie de características por las cuales su dueño exige más de 5 millones de pesos. Si quieres conocer más al respecto, quédate con nosotros.

Se sabe que las monedas conmemorativas son las más llamativas para las y los coleccionistas no solo por su valor histórico, sino también por su belleza. Un ejemplo de lo anterior es esta moneda de 20 pesos, la cual se vende en internet hasta en 5 millones de pesos. ¿Cuál es la razón?

¿Cuáles son las características de esta moneda de 20 pesos?

Lo primero que debes tener en cuenta es que esta moneda forma parte de la colección fabricada por el Banco de México, misma que hace alusión al Bicentenario de la Independencia contando con los rostros de José María Morelos y Pavón, Miguel Hidalgo y Costilla, y Vicente Guerrero.

Además de contar con una forma dodecagonal, esta moneda de 20 pesos del Bicentenario tiene un diseño histórico y una amplia circulación que la hacen muy famosa dentro del mercado actual, lo que ha hecho que cada vez más coleccionistas se interesen en ella.

Tal situación ha hecho que distintas personas que cuentan con una moneda de esta nomenclatura busquen obtener el mejor de los beneficios a través de su venta en mercados digitales tal y como ocurre con ella, aunque para que esta sea más valiosa debe contar con características o errores de impresión que las hagan únicas.

¿Por qué su dueño pide más de 5 millones de pesos por la moneda conmemorativa?

El dueño de esta moneda, la cual compartió en Mercado Libre, pide hasta 6 millones de pesos por la pecunia, misma que sin embargo no cuenta con alguna característica única o valía más que el hecho de ya estar usada. Ante ello, se recomienda asistir con un experto en numismática para que sea él quien brinde más detalles al respecto.