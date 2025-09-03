inklusion logo Sitio accesible
¿Otra mala experiencia? Edith Márquez revela su experiencia trabajando con BOBO Producciones y Ari Borovoy

Luego de que Lupita D’Alessio ventilara sus conflictos con BOBO Producciones, Edith Márquez rompió el silencio y también contó sus experiencias trabajando con la empresa de Ari Borovoy.

