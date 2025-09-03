Los 5 signos que tendrán un giro económico por Saturno Retrógrado en Piscis

A partir del 13 de julio y hasta mediados de noviembre, Saturno comenzó su retrogradación en Piscis, un fenómeno que impulsa la introspección y la constancia. En el lenguaje astrológico, este astro simboliza restricciones, esfuerzo y madurez. Su retroceso despierta lecciones kármicas, sobre todo ligadas al dinero, y exige enfrentar responsabilidades que se habían dejado de lado.

La influencia de este tránsito une lo espiritual con lo práctico. No es un castigo, sino una invitación a reorganizar metas, concluir procesos y alcanzar balance. Bajo este contexto, cinco signos del zodiaco recibirán un impulso especial en el ámbito económico y tendrán acceso a nuevas oportunidades para fortalecer su seguridad financiera.

Los signos con más suerte en lo económico por Saturno Retrógrado en Piscis