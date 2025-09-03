Esto es lo que realmente le pasa a tu cuerpo si bebes jugo de naranja todos los días

Beber un vaso de jugo de naranja al amanecer parece algo común e incluso positivo. Su frescura y la vitamina C lo hicieron popular en las rutinas matutinas. Pero los expertos señalan que no es tan simple: puede beneficiar mucho, aunque también causar problemas si se toma en exceso.

¿Cuáles son los pros y contras de consumir jugo de naranja todos los días?

Este jugo contiene antioxidantes, folatos, potasio y vitamina C, elementos que fortalecen las defensas, ayudan al corazón y mejoran la absorción de hierro. También hidrata, reduce el cansancio y se vincula con menos inflamación y menor probabilidad de ciertas enfermedades crónicas.

El inconveniente aparece cuando reemplaza a la fruta completa. Al quitar la pulpa se pierde la fibra y queda un líquido con cerca de 20 gramos de azúcares naturales por porción. Eso genera subidas rápidas de glucosa que, a largo plazo, favorecen el sobrepeso, la resistencia a la insulina y la diabetes. Incluso estudios hallaron que beberlo a diario en grandes cantidades aumenta el índice de masa corporal en niños y adultos.

¿Puedo tomar jugo de naranja todos los días?

Los expertos señalan que la clave está en consumirlo con prudencia. Una porción pequeña, preferentemente temprano en el día y sin endulzantes extra, puede ser una buena opción para aportar vitalidad y nutrientes. Aun así, lo más recomendable es no convertirlo en un hábito cotidiano y dar prioridad a la fruta completa, que además de vitaminas aporta fibra y genera sensación de llenura.

Así que la próxima vez que tomes jugo de naranja, recuerda que puede transformarse en beneficio o en riesgo dependiendo de la cantidad y la frecuencia con la que se tome. Una costumbre que aparenta ser inofensiva puede convertirse en un impulso positivo o en un exceso silencioso que afecte la salud.

