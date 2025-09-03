Expertos revelan si es verdad que usar mucho la gorra hace que se te caiga el cabello

Existen opiniones divididas sobre si usar cachucha todo el tiempo es perjudicial, especialmente por el riesgo de afectar la salud capilar. Muchos se preguntan: ¿realmente la gorra provoca calvicie? Aquí te lo explicamos.

Al respecto, un artículo de Cleveland Clinic explica que no hay evidencia suficiente para sustentar estas teorías negativas sobre usarlas.

No obstante, es posible que ocasionen efectos perjudiciales cuando no se utiliza de manera adecuada.

Canva Existen malos hábitos que aumentan el peligro de perder el pelo al usar gorra

¿Cuáles son los riesgos de usar gorra?

Los riesgos principales de usar gorra con frecuencia son ocasionados más que nada por usar la talla incorrecta, ya que si es más chica de lo que la cabeza necesita, generan picazón y comezón, y que al mismo tiempo podrían debilitar la salud del pelo.

Y si bien las consecuencias no siempre derivan en la calvicie, sí forman parte de los factores nocivos que alteran las melenas, tanto en hombres como en mujeres, explica la clínica especializada Capilclinic.

3 cosas que NUNCA debes hacer si no quieres que se te caiga el pelo al usar gorra

Para usar gorra y no tener preocupaciones de que puedas lastimar tu pelo, puedes seguir los siguientes consejos de expertos:

1. Trenzar el cabello y poner la cachucha. Los peinados como trenzas, chongos o coletas muy ajustadas no son una buena combinación con las gorras. Esto ya que aumenta el riesgo de presentar lo que, según Health Essencials, se conoce como alopecia por tracción, que daña los folículos con la tensión.

2. Usar la gorra cuando el pelo está mojado. Bajo ninguna circunstancia uses gorras, sombreros, gorritos o boinas si tu cabellera está mojada o húmeda por el sudor, ya que la fricción aumenta el riesgo de que se rompan las fibras capilares, indica Robot Hair Restoration.

3. Elegir un modelo más chico y de materiales inadecuados. Además de lo incómodo que resulta usar una prenda o accesorio de la talla incorrecta, con las gorras se trata de un hábito que compromete la salud capilar. Lo mismo ocurre con los materiales; elige aquellos que sean transpirables para no generar un exceso de sudor en la cabeza.