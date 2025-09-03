Lady Gaga estrena video musical. ¡Filmado en la Isla de las Muñecas en Xochimilco y dirigido por Tim Burton!

“The Dead Dance”, es el nuevo sencillo de la famosa y exitosa Lady Gaga, quien dejó a todos impactados nuevamente con su esencia y toque único en el video musical de dicho tema. El filme fue dirigido por el clamado director Tim Burton y no hay duda de que la conexión entre ambos artistas fue única.

“The Dead Dance” de Lady Gaga se grabó en Xochimilco

Una de las cosas que más llamó la atención en el video musical fue que se llevó a cabo en la muy conocida Isla de las Muñecas en Xochimilco, Ciudad de México, quien ha tomado gran relevancia en los últimos años gracias al misterio y terror que guarda el lugar.

Lady Gaga está en una nueva faceta de su vida, donde ha debutado en la serie “Wednesday” y ha sacado su lado más fantasioso y monstruoso. Este nuevo video demuestra parte de la nueva etapa de la intérprete de “Alejandro”, y la Isla de las Muñecas fue el lugar perfecto para la filmación, pues la combinación del estilo de Tim Burton, la esencia de Gaga, así como los atuendos, maquillaje y estética gótica han cautivado a los fanáticos de ambos artistas.

En el video se puede apreciar parte del lugar que se encuentra en Xochimilco. Lady Gaga hace una coreografía y detrás de ella se pueden ver algunas muñecas tenebrosas, las cuales están colgadas por todas partes en la isla.

¿Qué hay detrás de la misteriosa Isla de las Muñecas?

Hay muchas historias que se han hecho en torno a la famosa Isla de las Muñecas, pero existe una demasiado especial. Don Julián Santana, vigilante de la isla, vivió momentos de terror en el lugar y llegó a la conclusión de que ahí estaba el espíritu de una niña que se ahogó en los canales de Xochimilco.

Julián decidió colgar muñecas viejas y rotas en los árboles de la isla para ahuyentar a la niña. Posteriormente, el lugar se llenó de muchas más muñecas. Los visitantes del lugar han comentado que escuchan susurros y han llegado a ver que las muñecas cierran los ojos.