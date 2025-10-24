¿Coqueteó con dos ‘granjeras’? Eduardo Capetillo Jr. aclara si coqueteó con Carolina Ross y Fabiola Campomanes

Eduardo Capetillo Jr. reaccionó a las declaraciones de Carolina Ross en La Granja VIP, sobre los supuestos coqueteos simultáneos a la cantante y a Fabiola Campomanes. Además, dejó claro quienes son sus ‘gallos’ de La Granja VIP. ¡Ojo a lo que opinaron Ana Paula Capetillo y Bibi Gaytán!