¿Coqueteó con dos ‘granjeras’? Eduardo Capetillo Jr. aclara si coqueteó con Carolina Ross y Fabiola Campomanes
Eduardo Capetillo Jr. aclaró los supuestos coqueteos ‘simultáneos’ a Carolina Ross y a Fabiola Campomanes y reveló quienes son sus ‘gallos’ de La Granja VIP.
TV Azteca
Eduardo Capetillo Jr. reaccionó a las declaraciones de Carolina Ross en La Granja VIP, sobre los supuestos coqueteos simultáneos a la cantante y a Fabiola Campomanes. Además, dejó claro quienes son sus ‘gallos’ de La Granja VIP. ¡Ojo a lo que opinaron Ana Paula Capetillo y Bibi Gaytán!
