¿Pura publicidad? Edwin Luna rompe el silencio y aclara su cuestionable separación de Kimberly Flores
¿Edwin Luna y Kimberly Flores se separaron para hacerse publicidad? El cantante enfrentó a la prensa y se sinceró sobre su mediático distanciamiento.
Tras nueve años juntos, Edwin Luna respondió a los que aseguran que su pausa con Kimberly Flores es publicidad o un montaje. Sin embargo, esta pausa no significa que hayan cortado todo vínculo, pues ambos siguen acompañándose. ¿Cómo tomaron sus hijos la reciente separación? Esto reveló Edwin Luna.