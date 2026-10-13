¿Sabes qué es la trombosis y cómo prevenirla? Esto explicó el angiólogo Carlos Abel Gutiérrez

¿Qué es es la trombosis y por qué puede ser algo tan peligroso? Cada 13 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Trombosis, una de las mayores crisis de salud pública del mundo. Para saber cómo prevenirla y platicar a fondo, nos acompañó esta mañana el angiólogo Carlos Abel Gutiérrez. ¡Ojo al tratamiento que mostró para tratar las várices y las medidas de prevención!