¡Se acabaron los mitos! ¿Es necesario el juego previo antes de la relación sexual?
El sexólogo José Cruz explicó si realmente es necesario el juego previo antes de la relación sexual y explicó cómo conocer las preferencias de la pareja.
¿Es necesario el juego previo antes de la relación sexual? El sexólogo José Cruz nos acompañó esta mañana para profundizar sobre el juego previo y cómo ayuda a conocer los gustos y preferencias de la pareja. ¡Ojo con el papel de la comunicación y consentimiento para disfrutar la intimidad! Toma nota y comparte.