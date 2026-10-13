Granjero señala a La “Bebeshita” por NO defender a Kevyn “Bicolor” de Manelyk en La Granja VIP: “No me quiero meter en p3d0s”
“La Bebeshita” recibió duros comentarios por parte de un Granjero luego de no intervenir entre un problema entre Kevyn “Bicolor” y Manelyk.
“La Bebeshita” fue señalada por Julio Camejo luego de “no defender” a Kevyn Contreras “Bicolor” en el enfrentamiento que tuvo con Manelyk, luego de que la Granjera le tirara latas de atún en su cama. “La Bebeshita” expresó que ella no estuvo presente por lo que no podía intervenir. Por otro lado, mencionó que Julio podría afectar la relación que ella tiene con “Bicolor”.