Si vas a romper la dieta, que valga la pena... ¡Aprende a preparar bombas de papa con tocino!
Porque también se vale consentirse de vez en cuando, Ismael Zhu nos enseñó a preparar bombas de papa con tocino, el platillo para deleitar a tu familia.
¡Se vale romper la dieta! Esta mañana, Ismael Zhu nos compartió los ingredientes y su receta paso a paso para preparar un platillo que encantará a toda tu familia: bombas de papa con tocino. ¡Ojo al toque de la mantequilla, la cebolla caramelizada y la salsa macha!