¡Confirmado! Lupillo Rivera reveló estar enamorado de Erika Batres

Lupillo Rivera y su pareja Erika Batres tuvieron un breve encuentro con la prensa en el aeropuerto de la CDMX; el cantante respondió a los cuestionamientos de los medios y al fin, el llamado ‘Toro del Corrido’ confirmó el romance con la hidalguense. ¡Ojo a la reacción de Lupillo Rivera sobre la supuesta infidelidad que declaró Taina Pimentel!