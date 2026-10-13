“Ojalá estés muert4": Mónica Escobedo señala a Rafa Mercadante por hacer incómodo comentario en La Granja VIP (VIDEO)

Mónica Escobedo está buscando nuevas alianzas en La Granja VIP y parece que encontró un par de buenos confidentes en Mono Osuna y Azalia Ojeda, con los que pasa mucho tiempo y ya les tiene confianza para contarles de todo. Y en una charla durante el desayuno, la comediante les reveló que pasó un momento muy raro con Rafa Mercadante, pues mientras ella trataba de dormir, lo habría escuchado decir “ojalá estés muerta”, una frase que le causó curiosidad, en especial porque no sabe si le dijo algo tan fuerte a ella.