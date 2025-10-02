inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Alejandra Guzmán la golpeó? Efigenia Ramos esclarece los recientes rumores

Efigenia Ramos, quien fuera asistente de Silvia Pinal, se pronunció sobre los rumores de que Alejandra Guzmán la habría agredido físicamente. Aquí los detalles.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Efigenia Ramos, quien fuera asistente de Silvia Pinal, se pronunció sobre los rumores de que Alejandra Guzmán la habría agredido físicamente. Entre otras cosas, habló del actual estado de salud de Luis Enrique Guzmán, hijo de la fallecida Silvia Pinal. Aquí los detalles.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×