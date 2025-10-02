¿Cuál es el estado de salud del productor televisivo Pedro Torres?

El mundo de la televisión en México se mantiene expectante por saber cómo se encuentra el productor Pedro Torres tras haber sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El periodista Gustavo Adolfo Infante se encargó de revelar cómo es su presente.

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad de las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios, según describe la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Sus expertos afirman que la causa se desconoce en la mayoría de los casos.

¿Cuál es el estado de salud de Pedro Torres?

Gustavo Adolfo Infante fue el encargado de referirse al estado de salud de Pedro Torres, quien recibió el diagnostico mencionado a finales del mes de agosto. Según precisó el comunicador, el productor de televisión se encuentra “muy grave”.

De acuerdo a lo difundido, Pedro Torres “está grabando un montón de videos y cosas porque el día de mañana no va a poder ni moverse”. Ante el diagnostico de ELA, el periodista afirmó que el productor padece “la más grave de todas” y volvió a remarcar que perderá la movilidad pronto.

¿Pedro Torres se despidió de sus seres queridos?

Las redes sociales de Pedro Torres no solo muestran fotografías y videos en donde aparece disfrutando momentos con su familia, amigos y compañeros de trabajo. En el último tiempo se han nutrido de mensajes en donde sus seguidores le expresan su cariño y le envían buenos deseos.

Es en este marco que, según reveló Gustavo Adolfo Infante, el productor de 72 años de edad graba videos con el fin de despedirse de su familia y seres queridos. Es que el avance de la enfermedad se lo impedirá con el paso del tiempo, por lo que Pedro Torres se está encargando de dejar sus mejores recuerdos.