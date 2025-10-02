¿Qué dice la psicología sobre las personas que usan mucho las redes sociales?

En la actualidad, el uso de las redes sociales ya se convirtió en algo habitual entre los usuarios. Además de ser un espacio de entretenimiento, en varios casos se ha transformado en un sistema de consulta de información, haciendo que sea ampliamente utilizado para diversos fines.

¿Cómo salir de una relación tóxica?: Esto dice la psicología TV Azteca [VIDEO] En Venga La Alegría, nuestro psicólogo Román Hernández te ayudará a encontrar esos focos rojos para que puedas salir de ahí.

Sin embargo, hay personas que se destacan por hacer mucho uso de ellos, situación que puede ser perjudicial para la salud mental. Es así que los expertos de la psicología hablan al respecto para opinar sobre el tema.

¿Qué dice la psicología sobre las redes sociales?

La Universidad Humani Mundial detalla que el uso excesivo de las redes sociales puede ocasionar importantes problemas en la salud mental de las personas. Por lo que es fundamental, que se empiece a disminuir su uso durante la jornada.

Por un lado, detalla la psicología que los usuarios que emplean las redes, pueden destacarse por tener baja autoestima, ya que usan otros perfiles para compararse, provocando depresión y ansiedad al momento de no cumplir con los parámetros que vemos, ya sean laborales, físicos o personales. Además de afectar la forma en que se relacionan con el público.

Por otra parte, también se destaca por generar ansiedad en los usuarios, debido a que su control es tan excesivo que para ellos es complejo poder dejar de lado esos hábitos, incluso suelen presentar algunos síntomas de abstinencia.

¿Cómo disminuir el uso de las redes sociales?

Cuando observas que tienes un uso constante en las redes sociales, es posible actuar a tiempo, haciendo cambios importantes para que bajes su uso progresivamente para que no afecte en la psicología de las personas. El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes recomienda lo siguiente:

Establece un horario de uso.

Sustituye el uso del celular con otras actividades, ya sea leer, escuchar música, ver una película, escribir o dibujar. Busca un hobby diferente.

Deja de usarlo dos horas antes de dormir.

Desactiva las notificaciones de las apps que más uses.

Con estos sencillos pasos, podrás ir disminuyendo su uso. Si observas que ya tienes cierta adicción a ella, entonces te recomendamos que acudas con un psicólogo o especialista, ya que se encargará de darte nuevas herramientas para poder dejarlo, mientras recibes asesorías.