Luis Miguel sorprende con tremendo cambio de look: así luce ahora junto a su novia Paloma Cuevas

Luis Miguel volvió a aparecer en público, pero esta vez no fue por sus conciertos ni por temas legales. El llamado “Sol de México” fue captado junto a su pareja, Paloma Cuevas, con un nuevo look que dejó boquiabiertos a fans. La imagen, difundida por el estilista Moncho Moreno en X, se ha vuelto viral por el estilo rejuvenecido y elegante del cantante mexicano.

Vestido con un conjunto oscuro que estiliza su figura y al lado de una Paloma radiante, “LuisMi” se mostró más bronceado, más delgado y con un peinado más corto de lo habitual. Las comparaciones con su apariencia de hace unos años no tardaron en aparecer: muchos lo ven más fresco, más natural.

¿Cuál fue el cambio de look de Luis Miguel que llamó tanto la atención?

Más allá del outfit sobrio y bien entallado, lo que más destacó del cantante de “Hasta que vuelvas” fue su cabello: menos voluminoso, más estructurado y visiblemente saludable. El estilista español Moncho Moreno, quien ha trabajado con el artista, explicó en declaraciones previas que Luis Miguel cuida su cuero cabelludo con tratamientos vitamínicos y suele favorecer cortes que aporten forma y movimiento.

Foto reciente de Luis Miguel 🫶🏼 pic.twitter.com/0aL6oCamI6 — lordsolecito (@lordsolecito_) September 30, 2025

A eso se suma el toque de color en la piel —probablemente por sesiones de sol o autobronceador— y la sonrisa relajada que mostró al posar junto a Cuevas, como si por fin hubiera encontrado un equilibrio entre lo privado y lo público.

¿Qué se sabe de la relación de Luis Miguel con Paloma Cuevas?

Aunque han llevado su romance con mucha discreción, Luis Miguel y Paloma Cuevas ya no se esconden. En imágenes difundidas por medios se les ve tomados del brazo, compartiendo miradas cómplices, como una pareja consolidada que ya no necesita ocultarse.

Instagram/luismiguel Luis Miguel luce muy saludable este 2025 después de su gira

La diseñadora de modas ha sido una presencia constante en su gira actual, y todo indica que han formado una relación estable fuera del foco mediático. Esta nueva versión de Luis Miguel —más relajado, más cercano, más “real”— parece estar íntimamente ligada a su vínculo con ella.