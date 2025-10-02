Luis Miguel sorprende con tremendo cambio de look: así luce ahora junto a su novia Paloma Cuevas
Luis Miguel reapareció junto a Paloma Cuevas con un estilo renovado que desató reacciones entre fans. La FOTO ya circula en redes.
Luis Miguel volvió a aparecer en público, pero esta vez no fue por sus conciertos ni por temas legales. El llamado “Sol de México” fue captado junto a su pareja, Paloma Cuevas, con un nuevo look que dejó boquiabiertos a fans. La imagen, difundida por el estilista Moncho Moreno en X, se ha vuelto viral por el estilo rejuvenecido y elegante del cantante mexicano.
Vestido con un conjunto oscuro que estiliza su figura y al lado de una Paloma radiante, “LuisMi” se mostró más bronceado, más delgado y con un peinado más corto de lo habitual. Las comparaciones con su apariencia de hace unos años no tardaron en aparecer: muchos lo ven más fresco, más natural.
¿Cuál fue el cambio de look de Luis Miguel que llamó tanto la atención?
Más allá del outfit sobrio y bien entallado, lo que más destacó del cantante de “Hasta que vuelvas” fue su cabello: menos voluminoso, más estructurado y visiblemente saludable. El estilista español Moncho Moreno, quien ha trabajado con el artista, explicó en declaraciones previas que Luis Miguel cuida su cuero cabelludo con tratamientos vitamínicos y suele favorecer cortes que aporten forma y movimiento.
Foto reciente de Luis Miguel 🫶🏼 pic.twitter.com/0aL6oCamI6— lordsolecito (@lordsolecito_) September 30, 2025
A eso se suma el toque de color en la piel —probablemente por sesiones de sol o autobronceador— y la sonrisa relajada que mostró al posar junto a Cuevas, como si por fin hubiera encontrado un equilibrio entre lo privado y lo público.
¿Qué se sabe de la relación de Luis Miguel con Paloma Cuevas?
Aunque han llevado su romance con mucha discreción, Luis Miguel y Paloma Cuevas ya no se esconden. En imágenes difundidas por medios se les ve tomados del brazo, compartiendo miradas cómplices, como una pareja consolidada que ya no necesita ocultarse.
La diseñadora de modas ha sido una presencia constante en su gira actual, y todo indica que han formado una relación estable fuera del foco mediático. Esta nueva versión de Luis Miguel —más relajado, más cercano, más “real”— parece estar íntimamente ligada a su vínculo con ella.