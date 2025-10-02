Carlos Arau reveló cuál era su último deseo antes de morir

Septiembre fue uno de los meses más dolorosos en cuanto a muertes dentro del espectáculo nacional se refiere. Uno de los actores que perdió la vida fue Carlos Arau, quien antes de morir compartió con sus fieles seguidores cuál era el último deseo que tenía. ¿Quieres conocer más al respecto?

Fue a través de un comunicado que la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la muerte de Carlos Arau, reconocido actor que formó parte de distintos proyectos al interior del país. En ese sentido, se sabía que Arau contaba con un último deseo antes de irse de este mundo. ¿Cuál era?

¿Cuál era el último deseo de Carlos Arau antes de perder la vida?

Si bien no era una persona muy activa en sus redes sociales, se sabe que una de las últimas publicaciones en Facebook de Carlos Arau guarda relación con ir al mar. En ese sentido, podría decirse que el último deseo del actor antes de perder la vida era visitar la playa: “¡Vamos a la playa! ¿Alguien?”, escribió.

Cabe mencionar que, una vez que se confirmó su muerte el pasado 29 de septiembre, dicha publicación se llenó de mensajes de usuarios que se mostraron tristes por su partida. Ante ello, cabe decir que decenas de personas le desearon pronta resignación al resto de su familia.

¿Quién era Carlos Arau?

Además de ser actor, Carlos Arau también se distinguió por ser un productor, guionista y director mexicano que nació el 5 de diciembre de 1970 en la Ciudad de México. Arau comenzó su carrera en la década de los 90’s y, con más de 30 años de trayectoria, se consolidó en el mundo televisivo.

Así fue como la ANDI se despidió de él: “La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de Carlos Arau. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”.

