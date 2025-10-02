¡Así canta Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal, a sus 2 años! La cantante argentina enternece las redes

Cazzu suele ser muy cuidadosa con las imágenes que comparte de su hija, Inti, para no exponer completamente su identidad al mundo. Sin embargo, cada vez que muestra pequeños fragmentos de su vida juntas, termina enterneciendo a las redes sociales. Esta vez lo hizo con algunas fotos inéditas y un audio donde se aprecia la voz de la niña.

Cazzu comparte video de Inti cantando y enternece a sus fans

Mediante un carrusel de fotos y videos en su cuenta de Instagram, Cazzu mostró a sus fans algunos momentos de presentaciones recientes, interacción con fans y su preparación para la gira internacional que le espera en próximos días. En esta publicación hay varias apariciones de Inti, hija que tuvo con Christian Nodal.

En una de las fotos, se le ve a la pequeña, de 2 años recién cumplidos, mirando atentamente a su madre mientras toca la guitarra en lo que parece un ensayo o una tarde de inspiración. También es posible verla llenando un álbum de fotos con imágenes referentes al arte de Cazzu, y acompañándola mientras trabaja en la computadora desde la comodidad de su cama.

Sin duda, lo que más ha llamado la atención es un video al final del carrusel, en el cual se escucha la voz de Inti cantando “Estrellita, ¿dónde estás?”. No se ve el rostro de la niña, pero sí se escucha claramente cómo canta.

“Cómo va a cantar ‘Estrellita’ de una manera tan dulce”, “Inti es tan tierna” y “Amamos a Inti”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación. También escribió un fan cuyo cartel que hizo para Cazzu apareció entre las fotos; el letrero decía: “Tu arte es el sol que ilumina mi vida”.

Julieta Cazzuchelli se presentará en 5 ciudades mexicanas entre el 14 y el 24 de octubre; la cantante argentina llenó en 2 fechas el Auditorio Nacional.

No se sabe si Inti podrá acompañar a Cazzu durante su próxima gira. Hace un mes, la argentina declaró en el podcast mexicano “Se Regalan Dudas” que, hasta esa fecha, Christian Nodal no había firmado un permiso necesario para que la pequeña pueda viajar internacionalmente con su madre.