¡Ni Alberto del Río se escapó del Capi Pérez! Así parodiaron a “El Patrón” de La Granja VIP en La Resolana

El Capi Pérez no se aguantó las ganas de parodiar la presentación de Alberto del Río “El Patrón” como uno de los concursantes de La Granja VIP y creó un divertidísimo sketch que hizo reír a más de una persona, sobre todo porque se mofó del carácter explosivo del campeón de la WWE.

¿Cómo parodió El Capi Pérez la presentación de Alberto del Río como celebridad de La Granja VIP?

Como parte de sus divertidas parodias de La Resolana, El Capi Pérez le imprimió su estilo original a la presentación de “El Patrón” como uno de los granjeros oficiales de La Granja VIP en el Exatlón Draft El Ascenso... ¡pero no sólo eso, también le agregó guiños a la pelea que Alberto protagonizó con El Hijo del Vikingo en Venga la Alegría en mayo del 2025!

En el video viral disponible en Instagram se ve cómo “Capiosique” -en clara referencia a la Máxima Autoridad de Exatlón Antonio Rosique- presenta a “El Capiatrón” quien entra al set dispuesto a pelear, a aventar sillas y a gritar: "¡Ahora sí... al Patrón se le respeta... El Patrón se exhibe con mayúscula!”, gritó el personaje del Capi.

Al final, quien calmó los ánimos fue la “Caprioductora Mau”: "¡Te dije que no, que así no entraras a los programas, te sales y entras normal y educado!”, exclamó en la divertida parodia del personaje.

“No vuelvo a pegarle Maru, perdón, es el personaje”, dijo al final “El Capiatrón” ya alejado de su personaje explosivo y dispuesto a pelear en cualquier lugar... ¡las reacciones no faltaron y hasta la cuenta de Venga la Alegría comentó! “Pero ya somos amigos”, escribió... ¡increíble!

¡Así revelaron al quinto granjero de La Granja VIP, Alberto del Río “El Patrón”! TV Azteca [VIDEO] ¿Será que ‘el gigante de los encordados’ logra ganarse el respeto de sus compañeros sin máscara en La Granja VIP? ¡Conoce todo sobre Alberto del Río “El Patrón”!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con los “rugidos” de Alberto del Río y seguramente más ocurrencias de El Capi Pérez en La Resolana se estrenará el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 en Disney+! Las actividades para cada día de la semana serán las siguientes: