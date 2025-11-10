"¡Mi jefa estaría aquí!”, Efigenia Ramos alza la voz tras los audios de supuesto maltrato a Silvia Pinal

Tras los recientes audios filtrados donde supuestamente Silvia Pinal habría sufrido maltrato en sus últimos días, Efigenia Ramos no dudó en hacer fuertes señalamientos sobre los enfermeros que cuidaron a ‘su jefa’, Silvia Pinal. Entre otras cosas, aseguró que los hijos de ‘su jefa’ habrían tomado cartas en el asunto tras los supuestos malos tratos.