"¡Mi jefa estaría aquí!”, Efigenia Ramos alza la voz tras los audios de supuesto maltrato a Silvia Pinal

Tras los audios filtrados donde supuestamente Silvia Pinal habría sufrido maltrato, Efigenia Ramos no dudó en hacer fuertes señalamientos sobre los que cuidaron a ‘su jefa’.

Tras los recientes audios filtrados donde supuestamente Silvia Pinal habría sufrido maltrato en sus últimos días, Efigenia Ramos no dudó en hacer fuertes señalamientos sobre los enfermeros que cuidaron a ‘su jefa’, Silvia Pinal. Entre otras cosas, aseguró que los hijos de ‘su jefa’ habrían tomado cartas en el asunto tras los supuestos malos tratos.

