¿Eleazar y Zoraida Gómez sí descuidaron a su mamá? Así trató de aclarar los rumores el actor
Eleazar Gómez trató de aclarar los rumores sobre que descuidaron a su mamá y aprovechó el momento para presentar a su novia y hablar de sus planes a futuro.
TV Azteca
Hace unas semanas, Zoraida y Eleazar Gómez enfrentaron críticas por supuestamente descuidar a su mamá, quien padece algunas enfermedades. Al respecto, fue el actor quien se pronunció al respecto y aseguró que se trató de un chisme. Por otro lado, aprovechó el momento para presentar a su novia y hablar de sus planes a futuro.
