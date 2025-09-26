inklusion logo Sitio accesible
¿Eleazar y Zoraida Gómez sí descuidaron a su mamá? Así trató de aclarar los rumores el actor

Eleazar Gómez trató de aclarar los rumores sobre que descuidaron a su mamá y aprovechó el momento para presentar a su novia y hablar de sus planes a futuro.

Hace unas semanas, Zoraida y Eleazar Gómez enfrentaron críticas por supuestamente descuidar a su mamá, quien padece algunas enfermedades. Al respecto, fue el actor quien se pronunció al respecto y aseguró que se trató de un chisme. Por otro lado, aprovechó el momento para presentar a su novia y hablar de sus planes a futuro.

