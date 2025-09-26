Triste muerte del hijo de un famoso cantante: lo despidieron con este desgarrador mensaje

La industria musical sufrió una dolorosa pérdida que golpeó directamente al regional mexicano. Esto tras darse a conocer una noticia que generó dolor a un cantante de El Tigrillo Palma, siendo un momento que dejó destrozados a todos los integrantes del equipo y opacó la buena racha que llevaban meses gozando en el plano profesional.

Se trata de la muerte de uno de los hijos de Polo, conocido por su presencia enérgica sobre los escenarios. Esta tragedia fue confirmada de viva voz por el músico, que a través de un comunicado en su página de Facebook externó sus condolencias para la familia y evidenciaron que atraviesan este duelo de cerca por la convivencia que tienen gracias a sus giras y presentaciones.

“Hoy el equipo de El Tigrillo Palma se encuentra de luto. El día de ayer, lamentablemente perdió la vida Jesús Cárdenas, hijo de mi compadre y amigo “Polo”, quien es segunda voz y requinta del equipo. Mi más sentido pésame, tanto para él, como para su familia y amigos”, se lee en este mensaje.

Facebook / El Tigrillo Palma El Tigrillo Palma lamentó la pérdida que afectó a uno de sus músicos

Rápidamente, se acumularon varias respuestas en la que los admiradores de El Tigrillo Palma lamentaron lo sucedido y le desearon a Polo que pueda componerse de este momento tan difícil.

Mientras que otros internautas señalaron lo triste que es cuando un padre pierde a su hijo, sobre todo cuando es alguien tan joven, pues se sabe que el chico apenas cursaba el primer año de preparatoria en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa.

De qué murió el hijo de Polo, integrante de El Tigrillo Palma

Sobre las causas de la muerte de Jesús Ángel Cárdenas Valdez, los primeros reportes disponibles indican que fue víctima de un terrible accidente automovilístico. Y aunque la familia no ha compartido nuevos detalles, la preparatoria a la que estaba inscrito el joven, también le rindió homenaje.

Facebook / Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa La preparatoria de Jesús Cárdenas, hijo de Polo, le rindió homenaje

En cuanto a si esta tragedia para don Polo, quien se desarrolla como segunda voz del intérprete de “Tu nuevo cariñito”, afectará las fechas programadas y lanzamientos contemplados para el resto de 2025, no se han anunciado cancelaciones. Así que, tentativamente, será en sus redes sociales oficiales donde se compartan novedades.