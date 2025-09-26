FOTOS: Así lucía Slobotzky antes de casarse con Charín Ruiz y se millonario por La Cotorrisa

La última semana ha estado llena de un sinfín de polémicas que involucran directamente a Ricardo Pérez y a José Luis Slobotzky, miembros y productores de La Cotorrisa. En ese sentido, ¿te has preguntado cómo lucía el comediante mexicano antes de casarse con su esposa Charín Ruiz?

José Luis, conocido popularmente como Slobotzky, ha creado una carrera en el mundo del stand up que, sin embargo, se ha visto manchada en los últimos días después del conflicto que ostenta con un sector de los reporteros, lo cual no ha impedido que siga con su emprendimiento dentro de La Cotorrisa.

¿Cómo lucía Slobotzky antes de La Cotorrisa y casarse con Charín Ruiz?

Mientras el proyecto de La Cotorrisa con Ricardo Pérez comenzó en el año 2019, su matrimonio con Charín Ruiz se concretó un par de años después; es decir, en el 2021. El amor entre ambos trajo consigo la llegada de un bebé, algo que lucía poco probable hace varios años cuando Slobotzky aún no tenía la fama que ostenta hoy en día.

Y es que, si recorremos sus posteos en redes sociales, podremos darnos cuenta que Slobotzky contaba con un físico relativamente parecido. Una foto de hace una década muestra a un comediante un tanto más delgado y con una barba menos pronunciada a la que tiene actualmente.

Con el paso de los años, Slobotzky comenzó a tener una personalidad más irreverente que también se pudo mostrar en su estilo y en su forma de vestir, mismo que ostenta hasta ahora. Finalmente, los últimos años de José Luis se han caracterizado por mantener cierta constancia no solo en sus palabras, sino en su apartado físico.

¿Cuál es la fortuna de José Luis Slobotzky?

De acuerdo con información recolectada por el portal mx.youtubers, el patrimonio de José Luis Slobotzky rondaría entre los 308 mil y el 1.85 millones de euros, siendo un estimado de 965 mil euros que, al tipo de cambio actual, sería alrededor de 20 millones de pesos gracias, en parte, a sus proyectos relacionados de La Cotorrisa.

