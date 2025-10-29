inklusion logo Sitio accesible
"¡Ahí tengo las pruebas de todo!”, Emiliano Aguilar es señalado por haber ‘montado’ lo de los Billboard

Luego de asegurar que fue humillado en los Billboard, Emiliano Aguilar reaccionó a los comentarios que sugieren que habría inventado todo. ¿Fue ‘montado’?

Luego de asegurar que fue humillado en los Billboard, Emiliano Aguilar reaccionó a los comentarios que sugieren que habría inventado todo. Incluso, compartió el supuesto boleto que le dio acceso a la premiación, sin embargo, muchos aseguran que lo pudo haber comprado.

