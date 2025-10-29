"¡Ahí tengo las pruebas de todo!”, Emiliano Aguilar es señalado por haber ‘montado’ lo de los Billboard
Luego de asegurar que fue humillado en los Billboard, Emiliano Aguilar reaccionó a los comentarios que sugieren que habría inventado todo. ¿Fue ‘montado’?
TV Azteca
Luego de asegurar que fue humillado en los Billboard, Emiliano Aguilar reaccionó a los comentarios que sugieren que habría inventado todo. Incluso, compartió el supuesto boleto que le dio acceso a la premiación, sin embargo, muchos aseguran que lo pudo haber comprado.
Galerías y Notas Azteca UNO