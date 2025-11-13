¡Será épico! Emir Pabón revela sorpresas del concierto que preparan Grupo Cañaveral y Grupo Niche en la Arena CDMX

Emir Pabón nos visitó para contarnos todos los detalles que están preparando Grupo Cañaveral en conjunto con Grupo Niche para su presentación de la Arena CDMX que sucederá a finales de noviembre de este año. ¿Qué une a la salsa con la cumbia? ¿De dónde salió el ‘Hui Pi Pi Pi’? ¿Con quienes les gustaría hacer una colaboración? ¡No pierdas detalle!