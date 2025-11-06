"¡Cobarde, poco hombre... guango!”, Así fue el encontronazo de Adame y ‘El Patrón’ en La Granja VIP
El error de Alfredo Adame con Lola Cortés, el encontronazo de Adame y ‘El Patrón’ y lo que Lola Cortés le ‘recitó' a Adame. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP!
¡Ojo al tremendo error de Alfredo Adame contra Lola Cortés! Adame y ‘El Patrón’ protagonizaron un intenso encontronazo y más tarde se dicen sus verdades cara a cara. Además, Lola Cortés le recitó una fuerte canción de ‘La Leona Dormida’ al ‘Golden Boy’. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP del 5 de noviembre 2025!
