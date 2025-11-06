Luego del conflicto con Valentina Gilabert, Marianne tiene nuevo novio

Marianne estuvo presa por haber acuchillado a una modelo de 19 años por lo que estuvo en prisión. Ahora vuelve a estar en el centro de la escena debido a que presentó a un nuevo novio.

¡Exclusiva! Valentina Gilabert aclara si ha perdonado a Marianne Gonzaga TV Azteca [VIDEO] Valentina Gilabert explica cómo lleva la relación con la expareja de Marianne Gonzaga, quien hace unos días recuperó la custodia de la hija que tuvo con éste.

Hace unos meses la influencer estuvo en prisión de menores por haber atacado con un arma blanca a Valentina Gilabert. El caso se volvió totalmente mediático y la audiencia se dividió en debate.

¿Marianne tiene nuevo novio?

Marianne pudo obtener el perdón legal pero debe pagar una condena con libertad condicional. Mientras cumple con esto, la influencer sigue realizando sus actividades con normalidad e incluso ha podido recuperar a su pequeña hija Emma.

Hace poco es que sorprendió a sus seguidores ya que compartió un video donde se la veía muy contenta presumiendo un ramo de rosas rojas enorme, además de que escribió una frase que causó conmoción entre sus fans.

"Aunque a veces lo duden siempre llega alguien mejor".Por el momento Marianne no ha brindado declaraciones sobre su nueva pareja pero muchos la criticaron por esta relación.

¿Qué pasó entre Valentina Gilabert y Marianne?

El conflicto entre Marianne y Valentina Gilabert, presuntamente motivado por un hombre, escaló hasta un brutal ataque con arma blanca.

Los hechos ocurrieron a principios de este año en un condominio al sur de la Ciudad de México. La agresión se detonó por motivos de índole personal y celos relacionados con la ex pareja de Marianne.

Valentina Gilabert fue atacada por Marianne y, según el testimonio de su familia, recibió entre 13 y 14 puñaladas. Debido a esto es que la víctima estuvo en riesgo durante mucho tiempo.

Marianne era menor de edad pero fue detenida e ingresada en un centro de reinserción social. El caso, que generó un intenso debate en redes sociales sobre la violencia entre jóvenes, tuvo un giro inesperado debido a la edad de la agresora y la decisión de la víctima.

