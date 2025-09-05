Verónica Montes habló de su enfermedad autoinmune y Gaby Mellado reveló sus malas experiencias con Ana Brenda Contreras

Durante la alfombra roja del aniversario de una revista de moda, Verónica Montes habló de su estado de salud tras ser diagnosticada con una delicada enfermedad autoinmune y contó las razones del por qué se quitó los implantes mamarios. Por su parte, Gaby Mellado compartió las malas experiencias que vivió trabajando con Ana Brenda Contreras.