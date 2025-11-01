Muere modelo en plena sesión de fotos por un ataque cardíaco: ¿quién era?

El mundo del modelaje se encuentra de luto, puesto que una reconocida modelo a sus 31 años falleció en plena sesión de fotos, siendo un anuncio que sorprendió a todos los usuarios que siguen de cerca a la reconocida personalidad. Se sabe que la joven celebridad, murió a causa de un ataque cardíaco.

La noticia sigue sorprendiendo a todos por la forma en que ocurrió. Es así que te detallaremos todo lo que se sabe y la información que se ha difundido sobre su fallecimiento, así que no te pierdas ningún detalle al respecto.

¿Qué modelo murió a sus 31 años?

Hsieh Youxin, era una modelo taiwanesa. Según el medio “The Sun”, de talla que antes era una enfermera, pero logró trasladarse al mundo de la moda, logrando obtener un importante reconocimiento.

La también influencer, se sabía que había viajado a Malasia para hacer una sesión de fotos profesional, donde al realizar las tomas sufrió un ataque cardíaco. Comentarios de personas cercanas a la celebridad, detallan que la joven tenía una vida saludable y de ejercicio, por lo que es sorprendente la forma en que ocurrieron los hechos.

Ante la muerte de la modelo de 31 años, sus familiares anunciaron que posiblemente realizarán una investigación para aclarar la razón de su fallecimiento en la sesión de fotos, además de detallar que se llevará a cabo una ceremonia privada para despedir sus restos. Ante los hechos, miles de seguidores han dejado sus mensajes de condolencias.

¿Qué síntomas se presentan en un ataque cardíaco?

Según el National Hearth, Lung, and Blood Institute, detalla que un ataque cardíaco es muy frecuente en la población, por lo que es importante identificarla, puesto que es un padecimiento letal. Dentro de los síntomas que se presentan, se destaca la presencia de:

Dolor en el pecho, sensación de opresión.

Dolor o molestias en los brazos, espalda, hombros, cuello, mandíbula o sobre el ombligo.

Sudoración sin motivo

Falta de aire

Náuseas y vómitos.

Mareo repentino.

Latidos rápidos o irregulares.

Ante esos primeros síntomas lo mejor es llamar a emergencias, para que el paciente pueda ser atendido a tiempo ante las primeras señales, logrando recibir una atención inmediata.