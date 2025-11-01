¡Todo sea por más comida! El Tío Pepe establece las reglas para el calendario candente de los granjeros

Tras el anuncio de anoche por parte de Adal Ramones en la ceremonia de traición de La Granja VIP en torno a la posibilidad de que los granjeros pudieran conseguir un 10% de raciones extra a cambio de la realización de un calendario "candente" para el 2026, el Tío Pepe visitó este día a las celebridades para establecer las reglas y anunciar un premio adicional solamente para uno de ellos.

¿Cuáles son las reglas?

El Mayoral anunció que las celebridades tendrían que dividirse en dos equipos de siete integrantes para cubrir 6 meses del año cada uno y que las locaciones de las fotografías estarían limitadas únicamente a los espacios ubicados al exterior de La Granja VIP con el fin de aprovechar la luz de día, y es que Jawy le preguntó al Tío Pepe si existiera la posibilidad de usar la habitación del Capataz, a lo que negó la petición.

Además, el Mayoral les dijo que podrían valerse de los animales de la granja, pero siempre y cuando los traten con respeto y cuidado.

¿Cómo quedaron conformados los equipos?

El Tío Pepe eligió a Kike Mayagoitia y Kim Shantal como los capitanes de los equipos, los cuales se fueron turnando para elegir a sus integrantes.

El equipo del conductor de 'Venga la Alegría' está conformado por César Doroteo, 'El Patrón', Fabiola Campomanes, Lolita Cortés, Sergio Mayer Mori y Alfredo Adame, mientras que el de la influencer está integrado por La Bea, Jawy Méndez, Lis Vega, Manola Díez, Eleazar Gómez y Omahi.

¿Qué hay del premio especial?

El Mayoral de La Granja VIP les dijo a las celebridades que, además del aumento del 10% de las raciones por realizar la dinámica, solamente uno de los integrantes del equipo ganador, recibirá una visita especial.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al tercer eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son Lis Vega, Eleazar Gómez, Omahi y Kike Mayagoitia, no olvides votar por tu favorito.

