¿Quién fue Tchéky Karyo? Muere el artista a los 72 años

Para algunos, el nombre de Tchéky Karyo, tal vez resulte desconocido, pero para muchos de sus seguidores se trata de un artista internacional que logró labrar toda su carrera artística, logrando ser conocido por diversas personas del mundo.

Lamentablemente, a sus 72 años falleció, una muerte que sorprendió a varios de sus seguidores. Para que conozcas sobre su vida, te detallaremos toda la información que se sabe sobre él, desde su carrera hasta detalles de su muerte.

¿Quién fue Tchéky Karyo?

Tchéky Karyo, fue un reconocido actor francés de 72 años, que se destacó por tener múltiples participaciones en películas y programas de televisión, logrando compartir sets de grabación con todo tipo de celebridades.

Nació el 4 de octubre de 1952, en Estambul. Su padre era un camionero turco-judío, mientras que su madre era griega. Desde corta edad se mudó a Francia, donde inicialmente empezó sus estudios en contabilidad, y al poco tiempo dejó esa carrera para empezar su formación como actor.

Su carrera actoral empezó en la década de los ochentas, dando inicio a su vida como estrella de cine. Dentro de las producciones en las que participó el artista internacional, se destacan las siguientes:

Nikita- La cara del peligro

Belle y Sebastián

El beso del dragón

El Oso

Dobermann

The Missing

Baptiste

El Patriota

Historia de pandillas

Juana de arco

Dentro de su carrera, también se destacó por ser una celebridad que hablaba con mucha fluidez múltiples idiomas, permitiéndole participar en todo tipo de producciones con actores de otras nacionalidades. Se sabe que hablaba inglés, turco, francés y griego.

¿De qué murió el actor?

Lamentablemente, Tchéky Karyo murió a sus 72 años el 31 de octubre del 2025. Su agente fue quien se encargó de confirmar que fue a causa de un cáncer, hecho que generó mucha conmoción entre los televidentes que siguieron de cerca toda su carrera artística.

Ante la triste noticia, los familiares del artista internacional solicitaron al público y a los medios que respeten la intimidad de ellos por los momentos de luto que van a tener, detalle que compartieron a nivel internacional.