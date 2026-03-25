¡Alejandra Guzmán enciende las alarmas! Enrique Guzmán aclara el estado de salud de su hija

Enrique Guzmán, quien ya prepara su próximo show en el Auditorio Nacional, habló de la recaída de Alejandra Guzmán que encendió las alarmas tras sufrir un accidente que le provocó molestias en la cadera. Además de confirmar que su hija volverá pronto a los escenarios, se pronunció sobre los rumores de los romances de sus hijos.