¿Aún suspira por ‘El Sol’? ¡Así reaccionó Erika Buenfil a la nueva gira de Luis Miguel!
Además de revelar cómo reacciona su hijo con sus nuevos pretendientes, Erika Buenfil no dudó en demostrar su emoción por la nueva gira de Luis Miguel.
Erika Buenfil no oculta su emoción tras el anuncio de la próxima gira de Luis Miguel en 2027 y deja claro que es toda una fan del cantante. Pero el anuncio de la gira también desató comentarios sobre el promocional. ¿Recurrieron a la inteligencia artificial para quitarle unos añitos a Luis Miguel? Así reaccionó Erika Buenfil ante estos rumores y reveló cómo reacciona su hijo ante la posibilidad de que Erika Buenfil se enamore. ¡Aquí los detalles!