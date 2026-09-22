¿Aún suspira por ‘El Sol’? ¡Así reaccionó Erika Buenfil a la nueva gira de Luis Miguel!

Erika Buenfil no oculta su emoción tras el anuncio de la próxima gira de Luis Miguel en 2027 y deja claro que es toda una fan del cantante. Pero el anuncio de la gira también desató comentarios sobre el promocional. ¿Recurrieron a la inteligencia artificial para quitarle unos añitos a Luis Miguel? Así reaccionó Erika Buenfil ante estos rumores y reveló cómo reacciona su hijo ante la posibilidad de que Erika Buenfil se enamore. ¡Aquí los detalles!