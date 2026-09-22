¿El éxito de la pareja mata el deseo sexual? La Dra. Deny Welsh explicó cómo darle la vuelta a esta situación

¿El dinero y el éxito matan las ganas? Esta mañana, en la Mesa de Sexo, hablamos con la terapeuta sexual Dra. Deny Welsh sobre las parejas que han perdido el deseo sexual a causa del éxito del otro. ¿Por qué algunos hombres se intimidan con el éxito de su pareja? ¡Toma nota y comparte!