"¡Odié organizar mi boda!”, Michelle Salas reaparece en su canal con inesperadas confesiones

Michelle Salas reapareció en su canal de internet después de seis años de ausencia, hizo un repaso por su vida y abrió su corazón para hablar de uno de los momentos más dolorosos para ella: la partida de Silvia Pinal. Por otro lado, habló de su presente en Miami y de su boda en La Toscana, de su luna de miel en Japón y compartió detalles de una cirugía.