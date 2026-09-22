"¡Odié organizar mi boda!”, Michelle Salas reaparece en su canal con inesperadas confesiones
Tras una larga ausencia, Michelle Salas abrió el corazón y habló de Silvia Pinal, de su boda y luna de miel, de una cirugía y más. ¡Aquí los detalles!
Michelle Salas reapareció en su canal de internet después de seis años de ausencia, hizo un repaso por su vida y abrió su corazón para hablar de uno de los momentos más dolorosos para ella: la partida de Silvia Pinal. Por otro lado, habló de su presente en Miami y de su boda en La Toscana, de su luna de miel en Japón y compartió detalles de una cirugía.