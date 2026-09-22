¡Caos y gritos! Granjeros enfrentan a Kevyn “Bicolor” por su actitud en La Granja VIP y todo se sale de control

Kevyn “Bicolor” está molesto porque lo volvieron a poner de Peón y como revancha, rompió las reglas de La Granja VIP Segunda Temporada. Inevitablemente, esto detonó fuertes problemas entre los Granjeros y provocó una fuerte pelea entre los Granjeros, que empezó porque Natalia acusó a Mónica de orquestar esta venganza y hasta Mono Osuna, que es el nuevo Capataz, se metió para reclamarle al comediante su comportamiento, tachándolo de inmaduro.