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¡Caos y gritos! Granjeros enfrentan a Kevyn “Bicolor” por su actitud en La Granja VIP y todo se sale de control

La “venganza” de Kevyn Contreras está causando muchos problemas en La Granja VIP y lo que debía ser una plática tranquila, terminó en una fuerte discusión.

Kevyn “Bicolor” está molesto porque lo volvieron a poner de Peón y como revancha, rompió las reglas de La Granja VIP Segunda Temporada. Inevitablemente, esto detonó fuertes problemas entre los Granjeros y provocó una fuerte pelea entre los Granjeros, que empezó porque Natalia acusó a Mónica de orquestar esta venganza y hasta Mono Osuna, que es el nuevo Capataz, se metió para reclamarle al comediante su comportamiento, tachándolo de inmaduro.

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