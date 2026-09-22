Los cinco recién nacidos fallecidos en el HGZ 1 del IMSS en Durango y más casos inquietantes explicado Con Peras y Manzanas

El trágico caso de los cinco recién nacidos que fallecieron en el HGZ 1 del IMSS en Durango dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, un nuevo caso de maltrato animal en Hidalgo y el huracán que amenaza al pacífico mexicano; todo explicado por Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas.