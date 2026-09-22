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"¡Soy otra Cinthia!”, Cinthia Aparicio habla de su separación de Alexis Ayala

Cinthia Aparicio rompió el silencio y reveló cómo vive su soltería tras terminar su relación amorosa con Alexis Ayala, a quien le envió sus mejores deseos.

Tras su separación de Alexis Ayala, Cinthia Aparicio les deseó lo mejor al actor y a Marietta, su actual pareja. Ahora pasados los meses, ¿qué sucede cuando escucha el nombre de Alexis Ayala? Esto contestó Cinthia Aparicio, quien revela qué enseñanzas le dejó esa historia de amor y dejó claro cómo la ha cambiado la soltería.

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