inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

"¡Ya estuvo con el tema de la salud!”, Ernesto D’Alessio explotó contra los medios

Ernesto D’Alessio explotó contra los medios tras consultarle sobre el estado de salud de Lupita D’Alessio y habló de los próximos planes de su mamá.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Ernesto D’Alessio explotó contra los medios tras consultarle sobre el estado de salud de su mamá, Lupita D’Alessio. Previo al incómodo episodio, el hijo de la ‘Leona Dormida’ compartió los planes que su mamá está haciendo para su retiro de los escenarios.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×