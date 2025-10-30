SEP: Este es el PUENTE inesperado programado para noviembre 2025

Estamos a pocos días para que comience un nuevo mes, el cual será el penúltimo del año. Noviembre del 2025 cuenta con varias sorpresas para las y los alumnos afiliados a la Secretaría de Educación Pública (SEP), mismos que podrán disfrutar de algunos puentes inesperados y días festivos durante este mes.

Como sabes, los estudiantes disfrutarán de un fin de semana largo dado que este viernes 31 de octubre no habrá clases por la Junta de Consejo Técnico Escolar. Además, se dicen listos para el arribo de noviembre, mes que contará con varios días de descanso según el calendario de la SEP.

¿Cuál es el puente inesperado que se tiene para noviembre, según la SEP?

Una vez superado el último puente de octubre, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria que estén afiliados a la SEP tendrán que esperar algunos días, aunque la espera valdrá la pena dado que vivirán un megapuente de hasta cuatro días que se llevará a cabo a mediados del mes.

Te puede interesar: ¿Hay clases el 12 de diciembre? Esto dice el calendario de la SEP

✍️🏼😮‍💨 Ni la Décima Musa se escapó de la huesuda…

¡#SorJuana también tiene su calaverita! 📜💀



Dale play al video y descubre qué versos le escribió la flaca a nuestra poetisa favorita. 🎭🕯️#DíaDeMuertos #CalaveritaLiteraria pic.twitter.com/SHZeI0sMD2 — SEP México (@SEP_mx) October 29, 2025

El viernes 14 de noviembre no habrá clases dado que se realizará la descarga de calificaciones, y si se une al 15 y 16 del mismo mes, el megapuente de cuatro días se completa con el lunes 17, el cual tampoco habrá clases debido a la celebración por la Revolución Mexicana del jueves 20.

Por si esto fuera poco, las y los estudiantes también podrán vivir un periodo de asueto el viernes 28 de noviembre, pues el calendario de la SEP establece que este día se llevará a cabo la última Junta de Consejo Técnico Escolar del año, esto recordando que en diciembre no se contempla una.

¿Cuántos puentes habrá en diciembre, según la SEP?

Si bien hasta ahora no se contempla ningún puente para diciembre del 2025 (a excepción de lo que ocurre en algunos colegios el 12 de diciembre), el calendario de la SEP sí establece las vacaciones de invierno, mismas que comenzarán el 22 de diciembre y culminarán el 12 de enero del 2026.