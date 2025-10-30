“Ya no le voy a hablar para nada": Kim Shantal toma distancia de Eleazar tras accidente con la reata

No es ningún secreto que la relación entre Kim Shantal y Eleazar Gómez no está en los mejores términos desde la nominación de Sandra Itzel a manos del actual peón y un accidente durante la clase de reata para aprender a enlazar a los animales parece que no mejoró la tensa situación.

La influencer rompe nexos con Eleazar

En la clase de este día para aprender a enlazar a los animales, Kim Shantal golpeó accidentalmente al nominado con la reata que estaba manejando, por lo que inmediatamente se acercó a Eleazar para disculparse y pedirle que no pensara que "fue a propósito"; "no pasa nada", respondió Gómez.

Sin embargo, todo parece indicar que, a pesar de lo dicho por Eleazar, la granjera se quedó con muchas inquietudes, pues recurrió a Sergio Mayer Mori y Jawy Méndez para desahogarse y compartirles su intranquilidad.

Si bien Gómez justificó su breve respuesta con aspectos ajenos al accidente y le aseveró que no se preocupara, la influencer les dijo por separado a sus dos compañeros que "ya no le hablará para nada" ni bromeará con él en lo absoluto con el fin de evitar mayores conflictos o malentendidos.

Ambas celebridades apoyaron la idea de Shantal, pero fue con Jawy que surgió una posible similitud con el accidente ocurrido ayer en la competencia por el huevo dorado, en la que, debido a las caídas de Alfredo Adame, Manola Díez también se vio afectada.

Ante la preocupación de Kim de que pudiera haber consecuencias por lo ocurrido este día, el granjero buscó calmarla y le dijo que se trató de un accidente y no pasará a mayores.

Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a un granjero del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

