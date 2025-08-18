inklusion logo Sitio accesible
¿El ‘Escorpión Dorado’ demandará a Fabiola Martínez? Así reaccionó Alex Montiel

Alex Montiel, también conocido como el ‘Escorpión Dorado’, se presentó en el Supernova Strikers 2025 para medirse con Franco Escamilla; así reaccionó al ser cuestionado por la supuesta infidelidad a su esposa con Fabiola Martínez.

