¿El ‘Escorpión Dorado’ demandará a Fabiola Martínez? Así reaccionó Alex Montiel
Alex Montiel, también conocido como el ‘Escorpión Dorado’, se presentó en el Supernova Strikers 2025 y así reaccionó al ser cuestionado por la supuesta infidelidad con Fabiola Martínez.
TV Azteca
Alex Montiel, también conocido como el ‘Escorpión Dorado’, se presentó en el Supernova Strikers 2025 para medirse con Franco Escamilla; así reaccionó al ser cuestionado por la supuesta infidelidad a su esposa con Fabiola Martínez.
Galerías y Notas Azteca UNO